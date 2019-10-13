В Алматы впервые стартовали курсы IAAF I уровня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовали международные курсы лекторов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) I уровня. Они организованы впервые не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Проводят курсы лекторы IAAF Елена Гридасова (Россия) и Евгений Шумарин (Таджикистан). Специалисты имеют большой опыт в научной и практической деятельностях. Казахстан представлен как самыми опытными, так и молодыми тренерами, которые будут поднимать казахстанскую легкую атлетику на более высокий мировой уровень.

Цели курса – донесение до тренеров, учителей и преподавателей современных знаний и тенденций международной легкой атлетики, повышение образования и получения информации как для центральных регионов, так и для всех регионов страны. Завершится программа 16 октября.