-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.10.2019 23:52
-
11.10.2019 23:43
-
11.10.2019 23:36
-
-
11.10.2019 23:18
-
-
-
11.10.2019 22:53
-
-
-
11.10.2019 22:25
-
11.10.2019 22:12
-
-
-
-
В Алматы впервые стартовали курсы IAAF I уровня
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовали международные курсы лекторов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) I уровня. Они организованы впервые не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Проводят курсы лекторы IAAF Елена Гридасова (Россия) и Евгений Шумарин (Таджикистан). Специалисты имеют большой опыт в научной и практической деятельностях. Казахстан представлен как самыми опытными, так и молодыми тренерами, которые будут поднимать казахстанскую легкую атлетику на более высокий мировой уровень.
Цели курса – донесение до тренеров, учителей и преподавателей современных знаний и тенденций международной легкой атлетики, повышение образования и получения информации как для центральных регионов, так и для всех регионов страны. Завершится программа 16 октября.
- Бакытжан Сагинтаев посадил деревья во дворах школ Алматы
- Мемориал Дениса Тена: Серафима Саханович победила в женских соревнованиях
- «Астана» обыграла «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
- Казахстан - Бельгия: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча отбора ЕВРО-2020
- Дархан Калетаев сложил с себя полномочия президента Казахстанской федерации велоспорта
- Две казахстанки не прошли в финал чемпионата мира по боксу-2019
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана