В Алматы восстановлен легендарный фонтан «Неделька»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход благоустройства общественных пространств и развитие туристического потенциала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram аким Алматы Б. Сагинтаев рассказал о реконструкции скверов, строительстве гостиниц и создании комфортных условий для горного туризма.

«Заканчиваем обновление скверов у НАТОБ им. Абая, включая фонтан «Неделька». Главным было сохранение и восстановление исторического архитектурного ансамбля. Для этого отреставрировали фонари, фонтанные арки и «абажуры». Все, как было запечатлено на старых фотографиях. Восстановили некогда уничтоженные фонтаны на входных группах. Уверен, горожане оценят преобразившееся пространство - оно перенесет вас в атмосферу города 60-70-х годов», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

Продолжается реконструкция сквера у Фонда Первого Президента, построенного в 2005 году. С тех пор здесь ремонта не было. Будет установлено 80 скамеек, урны и санитарно-гигиенический узел, на отсутствие которого жаловались горожане. Предусмотрено создание детских игровых и спортплощадок. Для наружного освещения проложено 4 км кабеля, будет установлено 147 фонарей. Для автоматической системы полива заменено 5 км трубопровода, построено 2 емкости.

«Новым уютным местом станет сквер перед Госмузеем искусств им. А. Кастеева, где также завершается обновление зеленого фонда, дорожное покрытие, скамейки, освещение и восстановим фонтан», - написал аким города.

Также преобразится подмостовое пространство на р. Б. Алматинка - пр. Аль-Фараби, где будет организовано место для стритфуда и уличного кинотеатра. На реке установлен искусственный водопад и смотровая площадка. Благодаря пандусам место будет доступно для маломобильных горожан.

Б. Сагинтаев осмотрел ход модернизации спортивной инфраструктуры школы №128. Кроме современных открытых спортплощадок здесь возводятся крытые футбольные поля, доступные круглый год.

Аким Алматы осмотрел новую гостиницу Holiday Inn Express и инфраструктуру визит-центра «Аюсай», где для отдыхающих и туристов создаются комфортные условия.



