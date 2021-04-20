В Алматы водителей просят корректировать маршрут из-за ремонта улиц
Водителей просят заранее корректировать свой маршрут. В Алатауском районе ремонт будет произведен на следующих дорогах: улица Момышулы от Райымбека до Монке би, улица Монке би от Момышулы до Мамбетова.
Жетысуский район: улицы Серикова, Ратушного, Омарова.
Ауэзовский район: проспект Алтынсарина, улицы Жандосова, Фурката и Толе Би.
Алмалинский район: улицы Богенбай батыра, Волховская, Верещагина, Мауленова и Панфилова.
Наурызбайский район: улица Акбата, Сагдиева, Риязбекова, Айбергенова, Жансугурова, Аханова.
Медеуский район: проспект Достык, улицы Горная, Тулебаева, Уалиханова и мкр Самал
Турксибский район: улицы Бартольда, Спасская, Некрасова, Клары Цеткиной, Земнухова и Сортировочная.
Бостандыкский район: улицы Хусаинова, Лисянского, 20 линия, Радостовца, Тажибаева и Шмелева.