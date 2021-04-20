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    10:19, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    В Алматы водителей просят корректировать маршрут из-за ремонта улиц

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении городской мобильности Алматы заявили о ремонте на 37 улицах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Водителей просят заранее корректировать свой маршрут. В Алатауском районе ремонт будет произведен на следующих дорогах: улица Момышулы от Райымбека до Монке би, улица Монке би от Момышулы до Мамбетова.

    Жетысуский район: улицы Серикова, Ратушного, Омарова.

    Ауэзовский район: проспект Алтынсарина, улицы Жандосова, Фурката и Толе Би.

    Алмалинский район: улицы Богенбай батыра, Волховская, Верещагина, Мауленова и Панфилова.

    Наурызбайский район: улица Акбата, Сагдиева, Риязбекова, Айбергенова, Жансугурова, Аханова.

    Медеуский район: проспект Достык, улицы Горная, Тулебаева, Уалиханова и мкр Самал

    Турксибский район: улицы Бартольда, Спасская, Некрасова, Клары Цеткиной, Земнухова и Сортировочная.

    Бостандыкский район: улицы Хусаинова, Лисянского, 20 линия, Радостовца, Тажибаева и Шмелева.


    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы
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