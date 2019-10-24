В Алматы вновь прорвало трубу с горячей водой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы вновь прорвало трубу с горячей водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в Сети. ЧП произошло в районе пересечения проспекта Райымбека и улицы Байзакова. На кадрах видно как из-за порыва водопровода горячая вода бьет фонтаном.

Напомним, в середине месяца в Алматы произошел порыв теплотрассы, в результате чего была затоплена одна из улиц города. ЧП случилось на улице Бокейханова ниже проспекта Райымбека, недалеко от места сегодняшнего инцидента.

Наша редакция обратилась за официальным комментарием в тепловые сети, его обещали предоставить, как только выяснят подробности случившегося.

Позже официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса ЖКХ Алматы Ян Гирин уточнил, что диаметр трубы 800 мм, введена она в эксплуатацию в 1971 году.

«Аварийная бригада уже там находится. Сотрудники Алматинских тепловых сетей на месте», - сказал Ян Гирин.