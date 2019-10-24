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09:16
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В Алматы вновь прорвало трубу с горячей водой
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы вновь прорвало трубу с горячей водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео инцидента появилось в Сети. ЧП произошло в районе пересечения проспекта Райымбека и улицы Байзакова. На кадрах видно как из-за порыва водопровода горячая вода бьет фонтаном.
Напомним, в середине месяца в Алматы произошел порыв теплотрассы, в результате чего была затоплена одна из улиц города. ЧП случилось на улице Бокейханова ниже проспекта Райымбека, недалеко от места сегодняшнего инцидента.
Наша редакция обратилась за официальным комментарием в тепловые сети, его обещали предоставить, как только выяснят подробности случившегося.
Позже официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса ЖКХ Алматы Ян Гирин уточнил, что диаметр трубы 800 мм, введена она в эксплуатацию в 1971 году.
«Аварийная бригада уже там находится. Сотрудники Алматинских тепловых сетей на месте», - сказал Ян Гирин.
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