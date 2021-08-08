В Алматы в ущелье Алма-Арасан спасены четыре девушки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На пульт ДЧС 7 августа вечером поступило сообщение о том, что в Бостандыкском районе заблудились 4 человека: девушки в возрасте 16-21 лет. Незамедлительно направлены спасатели Службы спасения в составе 5 человек, 1 ед. техники, была определена геолокация – ущелье Алмарасан («Волчья тропа») на пути следования с потерявшимися поддерживалась связь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС г.Алматы в Instagram.

В 19: 50 спасатели встретили потерявшихся. В медицинской помощи потерявшиеся не нуждались. Спасатели благополучно помогли девушкам спуститься до поста.

Ранее 7 августа в 11:15 спасатели Службы спасения 109 выехали в Медеуский район (200 метров ниже «Кокжайлау») для оказания помощи в транспортировке до бригады смп 61-летнего туриста, у которого по предварительной информации случился сердечный приступ. Несмотря на сложный подъем пешим порядком на высоту 1740 метров над уровнем моря, в 12:30 спасатели уже были на месте назначения, где обнаружен мужчина 1960 г.р. без признаков жизни. В 15:52 спасатели произвели спуск тела и передали сотрудникам полиции. Данные мужчины и другие обстоятельства уточняются.

Альпинистская и туристская деятельность сопряжена с преодолением многочисленных опасностей, связанных с рельефом местности, с изменением метеорологических условий при наборе высоты. ДЧС города Алматы просит туристов соблюдать меры безопасности при восхождении в горную местность.

Напоминаем элементарные правила поведения в горах:

1. Собираясь в горы, правильно рассчитай силы. Выбирай маршрут по уровню подготовки.

2. Перед походом в горы, сообщи близким точный маршрут. Родные должны знать где тебя искать.

3. В горах не сходи с тропы. Не пытайся сократить путь.

4. Если на горном маршруте становится тяжело, спускайся назад. Главное вернуться.