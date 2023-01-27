Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

В Алматы в ДТП погибла несовершеннолетняя девушка

27 Января 2023, 19:58
В Алматы в ДТП погибла несовершеннолетняя девушка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Серьезная авария случилась минувшей ночью по проспекту Суюнбая, в районе 13-го военного городка. Один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Алматы.

«Водитель автомашины «БМВ» двигался по проспекту на юг. Судя по всему, он не справился с рулевым управлением: автомашину занесло, и она врезалась в дерево, потом по инерции отлетела на фонарный столб», - сообщили в полиции.

Серьезные травмы получил водитель, 2004 года рождения. Его бригада «скорой помощи» доставила в 4 городскую больницу. А 17-летняя пассажирка от полученных травм скончалась.

Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники управления дознания ДП Алматы.

Ранее сообщалось о гибели трех человек в ДТП - водителя и двух пассажиров. Водитель автомашины марки «Honda», 2003 года рождения, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на фонарный столб.

Кадр из видео/ instagram.com/almaty_police_department

Новости по теме
Генплан Алматы до 2040 года: что обсуждали эксперты и жители
Принц Гарри рассказал о визите на Шымбулак в своих мемуарах
Алматинцы тратят более часа времени на дорогу в будни - опрос
Теги:
Читайте также
Генплан Алматы до 2040 года: что обсуждали эксперты и жители
Принц Гарри рассказал о визите на Шымбулак в своих мемуарах
Алматинцы тратят более часа времени на дорогу в будни - опрос
Три человека погибли в ДТП в Алматы
Землетрясение произошло в 191 км от Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 7 городах РК
Со смогом в Алматы будут бороться с помощью ветра
Более 400 млрд тенге необходимо на строительство водопроводных сетей в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
2 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
3 Со смогом в Алматы будут бороться с помощью ветра
4 Законопроекты, разрабатываемые по поручению Президента, должны быть приняты своевременно – Маулен Ашимбаев
5 Штормовую погоду прогнозируют синоптики 27 января в 10 регионах Казахстана

Лента новостей