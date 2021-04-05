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    04:08, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    В Алматы в числе привитых против коронавируса граждан есть и иностранцы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О ходе вакцинации рассказала врач-эпидемиолог поликлиники №17 г. Алматы Галина Рогатовская. Медработник сообщила, что с вакциной начали работать с 4 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций города.

    - Первоначально мы вакцинировали медицинских работников, учителей школ, интернатов, социальных учреждений и полицейских. Заканчиваем их прививать. И уже со 2 апреля приступили к вакцинации пациентов диспансерной группы с хроническими заболеваниями, - сообщила Г. Рогатовская.

    Врач-эпидемиолог добавила, что они получили 2200 доз отечественной вакцины и успешно с ней работают. Галина Рогатовская добавила, что вакцину не рекомендуют делать тем, у кого имеется отек Квинке, беременным и кормящим. Не допускаются к вакцинации дети до 18 лет. При этом вакцину от коронавируса разрешено делать лицам старше 63 лет.

    Врач 17-й поликлиники сообщила, что у вакцины есть реакция в течение трех дней, которые нельзя назвать осложнениями. Это озноб, ломота, небольшое повышение температуры тела.

    - По нашим данным, эти симптомы наблюдаются у 25-30% привитых. Остальные жалобы не предъявляли. Тяжелых проявлений зарегистрировано не было, - сообщила врач.

    Прививать население начали со 2 апреля, прежде посредством медицинской информационной системы было разосланы приглашения пациентам с хроническими заболеваниями. За два дня были привиты 1300 человек.

    К слову, в числе привитых не только казахстанцы вне зависимости от их места проживания и прикрепления к медорганизации, но и иностранные граждане. Двери алматинских поликлиник открыты для всех желающих получить вакцину от коронавируса.

    Врач ответила на вопросы, связанные с периодом вакцинации. По ее словам, она двухкомпонентная, поэтому разница между двумя прививками составляет 21 день. Разрешается нарушение перерыва до 7 дней. В случае заболевания пациента перерыв допускается до 60 дней. Иммунитет после получения вакцины формируется спустя 42 дня после получения второго компонента.

    Напомним, в мегаполисе для плановой вакцинации планируют развернуть 250 пунктов, в том числе в крупных торговых объектах со строгим соблюдением всех эпидемиологических требований.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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