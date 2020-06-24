В Алматы в Центр занятости ежедневно обращаются до 500 горожан
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в Центр занятости ежедневно обращаются около 500 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Конечно, намного больше людей обращаются, чем до карантина. В день у нас прием идет около 500 человек. На сегодня мы на активные меры направили примерно 7 тысяч человек, если учитывать с трудоустройством на постоянное рабочее место, то сейчас около 12 тысяч мы смогли трудоустроить в общем по городу», - сказала на брифинге директор Центра занятости населения города Алматы Диляра Иманкулова.
Она отметила, что в городе идет большая программа дорожная карта занятости – многие были направлены на работу по этой программе в сферу строительства.
«Порядка 7 тысяч человек были трудоустроены на временные рабочие места. Прием населения на момент карантина увеличился почти вдвое. Ежедневно обращаются от 200 до 500 человек», - подчеркнула спикер.
- Более млрд тенге выделено Абайскому району Карагандинской области по Дорожной карте занятости
- В Алматы просят не поддаваться на провокации: при сдаче тестов на КВИ используются сертифицированные реагенты
- Определены места для мирных собраний в Алматы
- В горздраве Алматы прокомментировали сбой работы КТ в модульной больнице
- Работа лабораторий по сдаче теста на коронавирус возобновится на этой неделе – горздрав Алматы
- Almaty Arena и Halyk Arena планируют сделать госпиталями для больных с коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана