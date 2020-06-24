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В Алматы в Центр занятости ежедневно обращаются до 500 горожан

24 Июня 2020 10:48
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В Алматы в Центр занятости ежедневно обращаются до 500 горожан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в Центр занятости ежедневно обращаются около 500 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Конечно, намного больше людей обращаются, чем до карантина. В день у нас прием идет около 500 человек. На сегодня мы на активные меры направили примерно 7 тысяч человек, если учитывать с трудоустройством на постоянное рабочее место, то сейчас около 12 тысяч мы смогли трудоустроить в общем по городу», - сказала на брифинге директор Центра занятости населения города Алматы Диляра Иманкулова.

Она отметила, что в городе идет большая программа дорожная карта занятости – многие были направлены на работу по этой программе в сферу строительства.

«Порядка 7 тысяч человек были трудоустроены на временные рабочие места. Прием населения на момент карантина увеличился почти вдвое. Ежедневно обращаются от 200 до 500 человек», - подчеркнула спикер.


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#Алматы   #Занятость - 2020  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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