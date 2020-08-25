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В Алматы в 2021 году построят пять новых спорткомплексов

25 Августа 2020 22:10
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В Алматы в 2021 году построят пять новых спорткомплексов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в 2021 году появятся пять новых спортивно-оздоровительных комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Заниматься просто на улице в данное время практически невозможно, мы ставим перед собой довольно амбициозные цели именно в спортивной инфраструктуре. Цель - доступность спортивных сооружений для всех групп населения, организация спортивных секций, строительство, модернизация, эксплуатация спортивных сооружений. На сегодня в Алматы дефицит спортивных сооружений составляет 31%. В 2021 году для исправления этой ситуации запланировано строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью более 15 тысяч кв.метров», - сказал в ходе заседания Общественного совета Алматы руководитель управления физической культуры и спорта Алматы Рустем Байсеитов.

По его словам, в этих комплексах будут залы для игровых видов спорта, залы хореографии, художественной гимнастики, в двух комплексах будут бассейны, залы единоборств.

«Во второй половине 2020 года уже мы приступим к строительству. При выборе участков для спорткомплексов, в первую очередь, мы обратили внимание на окраины города. Все пять ФОКов будут находиться в довольно отдаленных от центра районах: Жетысуйском, Турксибском и Медеуском районах», - отметил спикер.


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#Алматы   #Спорт  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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