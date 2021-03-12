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    14:56, 12 Март 2021 | GMT +6

    В Алматы ужесточили карантин - как будут учиться школьники

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будут учиться школьники, для кого установлена шестидневка - с 13 марта в Алматы вступает в силу новое постановление главного санврача города в связи с переходом мегаполиса в «красную зону», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Алматы в субботу, то есть 13 марта, ученики перейдут на онлайн обучение»,- прокомментировали в управлении образования города.

    В настоящее время в Алматы функционируют 278 школ с общим контингентом более 287 тысяч учащихся, из них 207 государственных с охватом свыше 270 тысяч учащихся и 71 частных с охватом свыше 17 тысяч учащихся.

    Напомним, 10 марта Алматы попал в «красную» зону по коронавирусу. В городе с 13 марта ужесточен режим карантина. Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил , что в школах Алматы не будут заполнять классы до 25 человек.

    Кроме того, в эти выходные, 13 и 14 марта, работа общественного транспорта, в том числе и метрополитена, будет приостановлена в городе.


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