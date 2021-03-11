В Алматы ужесточен карантин: запрещены празднования на Наурыз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, запрещается проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Введен запрет на организацию и проведение массовых празднований «Наурыз» и других праздничных корпоративов.

Вводится запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq»), бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор, лото и игровых клубов, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;

Для входа на объекты предпринимательства, участвующие в пилотном проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в Арр Store и Play Market; в случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственное лицо - сотрудник заведения имеет право в приложении зафиксировать вход посетителя посредством введения ИИН.

При посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков; запрещена деятельность детских оздоровительных лагерей;

Ранее заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова сообщила, что Алматы перешел в «красную» зону по коронавирусу. В городе будет усилен режим карантина.

Также были названы причины роста количества заражений.

Постановление вступает в силу 13 марта 2021 года.