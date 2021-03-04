В Алматы узаконили почти 900 самовольно занятых участков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления земельных отношений города Алматы Ардак Самамбетов рассказал об узаконении самовольно занятых земельных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема самовольного захвата земель в городе Алматы достаточно остро стоит на протяжении двух десятков лет. Для решения данной проблемы акимом города Алматы Бакытжаном Абдировичем Сагинтаевым было поручено провести инвентаризацию всех самовольно занятых участков с последующим узаконением», - отметил спикер.

В Алатауском районе из выявленных 930 проблемных участков 725 узаконено (по оставшимся работа продолжается).

В Жетысуском районе в логу по ул. Палладина из выявленных 326 проблемных участков 163 узаконено (по оставшимся работа продолжается).

Данные вопросы граждан не находили своего решения на протяжении нескольких лет. Решен вопрос земли для 888 семей.



