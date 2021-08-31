В Алматы уволили полицейского, ударившего подчиненного
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейский, поднявший руку на подчиненного, уволен из органов внутренних дел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил глава полиции Алматы Канат Таймерденов, в департаменте полиции была экстренно проведена дисциплинарная комиссия, решением которой заместитель начальника управления полиции Наурызбайского района майор полиции К.Джакипбаев уволен из органов внутренних дел за совершение поступка, дискредитирующего ОВД и нарушение норм Этического кодекса государственных служащих РК.
«Кроме того, ряд руководителей указанного подразделения освобожден от занимаемых должностей. Вместе с тем, управлением собственной безопасности данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 362 УК РК - превышение власти или должностных полномочий», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Напомним, видеозапись произошедшего появилась в Сети.
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