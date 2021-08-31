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В Алматы уволили полицейского, ударившего подчиненного

31 Августа 2021 13:41
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В Алматы уволили полицейского, ударившего подчиненного

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейский, поднявший руку на подчиненного, уволен из органов внутренних дел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил глава полиции Алматы Канат Таймерденов, в департаменте полиции была экстренно проведена дисциплинарная комиссия, решением которой заместитель начальника управления полиции Наурызбайского района майор полиции К.Джакипбаев уволен из органов внутренних дел за совершение поступка, дискредитирующего ОВД и нарушение норм Этического кодекса государственных служащих РК.

«Кроме того, ряд руководителей указанного подразделения освобожден от занимаемых должностей. Вместе с тем, управлением собственной безопасности данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 362 УК РК - превышение власти или должностных полномочий», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Напомним, видеозапись произошедшего появилась в Сети.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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