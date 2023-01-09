В Алматы установят 17 сейсмических станций

9 Января 2023, 11:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Алматы планируется установить 17 сейсмических станций. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях подготовки системы гражданской защиты к разрушительным землетрясениям в сейсмоопасных регионах утверждена дорожная карта «Комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности Республики Казахстан на 2021-2023 годы», - говорится в ответе Алихана Смаилова.

Глава Кабмина сообщил, что в рамках реализации дорожной карты заинтересованные государственные органы должны будут провести следующую работу: разработку комплекта карт детального сейсмического районирования территорий областей; развитие систем сейсмологического контроля с созданием контрольных станций; внедрение автоматизированных систем раннего оповещения о землетрясениях; в случае возникновения землетрясения предпринимались меры по созданию материальных ресурсов и финансового резерва; проведение агитационной работы среди населения и обучение персонала, персонала производственных, взрывопожароопасных объектов и др.

Премьер пояснил, что в 2021 году в рамках программы целевого финансирования «Оценка сейсмической опасности территорий областей и городов на современной научно-методической основе на 2021-2023 годы» приобретено 10 сейсмических станций для Восточно-Казахстанской области. В 2022 году в целях расширения сети наблюдательных станций установлены 8 сейсмических станций на территориях Алматинской (5 станций непрерывной регистрации)и Восточно-Казахстанской областей (3 станции сильного движения).

«Также в 2022 году на установку 11 станций в городе Алматы из местного бюджета выделено 547 млн тенге. А к 2023 году планируется установить еще 17 станций», - уточнил Алихан Смаилов.

По данным Премьер-Министра, в рамках проекта международного научно-технического центра «Расширение сейсмической сети в Центральной Азии и на Кавказе» в 2022 году введены в эксплуатацию 5 новых сейсмических станций (в городе Жетысай Туркестанской области, в селе Федоровка ЗКО, в селе Индербор Атырауской области, в селе Алга Актюбинской области, в селе Аксуат Кызылординской области) и обновлено оборудование 10 действующих станций (г. Шымкент, Абайская область г. Семей, Жетысуская область г. Талдыкорган, ВКО г. Зайсан, Карагандинская область с. Березняки, в селе Талгар и Шалкоде Алматинской области, селе Байтал Жамбылской области, селе Жабагылы Туркестанской области). Кроме того, один комплект сейсмического оборудования планируется установить в 2023 году в селе Ушанов Восточно-Казахстанской области.

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