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    14:28, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    В Алматы установлена предельная цена на куриные яйца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Постановлением акимата города Алматы с 1 апреля установлена предельно допустимая розничная стоимость на яйца первой категории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление вступило в силу 1 апреля 2021 года. Согласно документу, предельно допустимая розничная цена на социально значимый продовольственный товар «яйцо куриное (первой категории)» устанавливается в размере 487 тенге/десяток сроком на 30 календарных дней.

    Как сообщили в городском управлении предпринимательства и инвестиций, указанная мера направлена на стабилизацию стоимости продукции на рынке и недопущение необоснованного завышения цен реализаторами.

    Ранее применение подобного механизма регулирования в Алматы показало положительный результат. Установление предельных цен на гречневую крупу и сахар-песок в конце прошлого года позволило снизить среднюю стоимость килограмма продукции в городе с 375 до 360 тенге и с 256 до 252 тенге соответственно.

    Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с районными акиматами.

    Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (291 700 тенге) до 200 МРП (583 400 тенге), при совершении указанных действий в течение года повторно.

    Также отметим, что для сдерживания цен на продукт в рамках выделенного акиматом города «оборотного» займа, в магазинах торговой сети «Магнум» цена на яйца (первой категории) зафиксирована на уровне 430 тенге/десяток.

    Как сообщалось ранее, по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы задействовано порядка 9 млрд тенге. Данные средства предназначены для реализации механизмов регулирования, в том числе расширения линейки товаров по фиксированным ценам в торговых сетях города.



    Теги:
    Социальная поддержка Другие государственные органы Цены и тарифы Акимат Общество Алматы
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