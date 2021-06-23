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    12:56, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы ускорят формирование коллективного иммунитета

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел рабочую встречу с руководством частных поликлиник, расположенных на территории мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В совещании приняли участие руководители городского управления общественного здоровья Н.Табынбаев и территориального филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Т. Абилдаев.

    В период пандемии и, учитывая циркулирование в стране «индийского» штамма, который практически в два раза агрессивнее текущих, городским штабом будут усилены темпы вакцинации горожан.

    Ержан Бабакумаров акцентировал внимание, что формирование коллективного иммунитета в Алматы должно быть ускорено для недопущения новой волны массового заражения.

    «Главная цель – ускорить проведение вакцинации, которая является единственной защитой здоровья горожан и условием функционирования экономики. На сегодня коллективный иммунитет сформирован у 30% населения, предстоит задача – охватить 70-75%. Необходимо не снижать темпы вакцинации, что позволит не допустить массового заражения COVID-19 и защитить жизнь и здоровье алматинцев», - отметил замакима.

    Следует отметить, что согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», субъекты здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь, обязаны обеспечивать проведение мероприятий по профилактике заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Вакцинация является инструментом профилактики и предотвращения заражения. Коллективный иммунитет, в свою очередь, создаст косвенную защиту непривитых лиц, имеющих медицинские противопоказания, детей, беременных и др. за счет достижения порогового уровня охвата плановыми профилактическими прививками населения против инфекций, предупреждаемых вакцинами.

    Напомним, в Алматы по состоянию на 23 июня всего вакцинированы свыше 386 тысяч человек.

    Также Жандарбек Бекшин рассказал об «индийском» штамме коронавируса в Алматы.

    Ранее заместитель Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.

    Также акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
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