В Алматы ускорят формирование коллективного иммунитета
В совещании приняли участие руководители городского управления общественного здоровья Н.Табынбаев и территориального филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Т. Абилдаев.
В период пандемии и, учитывая циркулирование в стране «индийского» штамма, который практически в два раза агрессивнее текущих, городским штабом будут усилены темпы вакцинации горожан.
Ержан Бабакумаров акцентировал внимание, что формирование коллективного иммунитета в Алматы должно быть ускорено для недопущения новой волны массового заражения.
«Главная цель – ускорить проведение вакцинации, которая является единственной защитой здоровья горожан и условием функционирования экономики. На сегодня коллективный иммунитет сформирован у 30% населения, предстоит задача – охватить 70-75%. Необходимо не снижать темпы вакцинации, что позволит не допустить массового заражения COVID-19 и защитить жизнь и здоровье алматинцев», - отметил замакима.
Следует отметить, что согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», субъекты здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь, обязаны обеспечивать проведение мероприятий по профилактике заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Вакцинация является инструментом профилактики и предотвращения заражения. Коллективный иммунитет, в свою очередь, создаст косвенную защиту непривитых лиц, имеющих медицинские противопоказания, детей, беременных и др. за счет достижения порогового уровня охвата плановыми профилактическими прививками населения против инфекций, предупреждаемых вакцинами.
Напомним, в Алматы по состоянию на 23 июня всего вакцинированы свыше 386 тысяч человек.
Также Жандарбек Бекшин рассказал об «индийском» штамме коронавируса в Алматы.
Ранее заместитель Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.
Также акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города.