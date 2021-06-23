В Алматы усилят контроль в аэропорту и на вокзалах города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем территориального Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главным санитарным врачом мегаполиса Ж. Бекшиным и руководителем городского Управления общественного здоровья Н. Табынбаевым проверили работу санитарно-эпидемиологических служб на территории международного аэропорта Алматы и на вокзалах города.

В ходе осмотра внимание было акцентировано на соблюдении алгоритма выявления и пресечения случаев завоза инфекции на территорию мегаполиса. С учетом поручений Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК и Министерства здравоохранения РК в связи с циркуляцией «Дельта» («индийского») штамма в стране была проверена готовность наземных служб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, функционирование инфекционных боксов для приезжих пассажиров с симптомами инфекции в зоне прилета.

Также внимание было уделено тестированию через приложение Ashyq на входе в аэропорт. В охранной службе проинформировали, что в среднем на входе в аэропорт фиксируются двое-трое пассажиров с «красным» статусом – по данным лицам принимаются оперативные меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

На базе аэропорта состоялось выездное заседание городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции с участием руководства и представителей подразделений воздушной гавани.

Согласно информации эпидемиологов, штамм «Дельта» обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов. Исследования ученых показывают, что «индийский» штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев.

Ж. Бекшин сообщил, что «симптомы индийского штамма могут отличаться от других, уже привычных штаммов, например, может не исчезать обоняние, состояние может напоминать простуду. Однако при признаках недомогания следует сразу вызывать врача, т.к. новый штамм быстротечен и опасен. В этой связи горожанам не следует заниматься самолечением».

Заместитель акима Ержан Бабакумаров поручил усилить меры санитарно-эпидемиологической защиты, в том числе оказать содействие вакцинации сотрудников аэропорта. Наряду с этим будет продолжена дезинфекционная обработка помещений, а также всего аэропорта.

Следует отметить, что эпидемиологи Алматы не исключают новой волны коронавирусной инфекции, которая может быть вызвана опасным штаммом «дельта». Городской штаб Алматы по недопущению распространения коронавирусной инфекции призывает горожан вакцинироваться, а также соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в особенности в общественных местах с большим скоплением людей.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 20 июня текущего года штамм «дельта» SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.