В Алматы усилят карантин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ужесточат ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, с начала 2022 года ежедневно увеличивается заболеваемость среди горожан с учётом циркуляции штамма «омикрон» и сегодня город Алматы перешел в «красную» зону.Как сообщил и.о. главного государственного санитарного врача города Алматы Садвакас Байгабулов.

Согласно постановлению ГГСВр РК ужесточение ограничительных мер в городе Алматы будет принято в течение пяти дней, возможно и ранее.

«Конечно это дополнительная «нагрузка» на предпринимателей и горожан на фоне последних событий в городе Алматы. Но, коронавирус «никуда не ушёл», активно поражает непривитое население.

Более подробно о дате ввода планируемых карантинных ограничений будет сообщено дополнительно», - сказал С. Байгабулов.