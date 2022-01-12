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    11:09, 12 Январь 2022 | GMT +6

    В Алматы усилят карантин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ужесточат ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, с начала 2022 года ежедневно увеличивается заболеваемость среди горожан с учётом циркуляции штамма «омикрон» и сегодня город Алматы перешел в «красную» зону.Как сообщил и.о. главного государственного санитарного врача города Алматы Садвакас Байгабулов.

    Согласно постановлению ГГСВр РК ужесточение ограничительных мер в городе Алматы будет принято в течение пяти дней, возможно и ранее.

    «Конечно это дополнительная «нагрузка» на предпринимателей и горожан на фоне последних событий в городе Алматы. Но, коронавирус «никуда не ушёл», активно поражает непривитое население.

    Более подробно о дате ввода планируемых карантинных ограничений будет сообщено дополнительно», - сказал С. Байгабулов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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