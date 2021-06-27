В Алматы усилили карантин – Бекшин подписал новое постановление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе говорится, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и мутированных штаммов (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 38, подпунктом 8) пункта 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам» утверждены критерии ограничения работы социально-экономических объектов, не являющихся/являющихся участниками проекта ASHYQ.

Далее: акимам районов, государственным органам, РПП «Атамекен» по городу Алматы (по согласованию), правоохранительным и специальным органам, руководителям учреждений обеспечить:

1) работу социально-экономических объектов, не являющихся/являющихся участниками проекта «ASHYQ» согласно критериям приложения 1 к настоящему постановлению;

2) продолжение реализации проекта Ashyq с расширением участников на объектах предпринимательства, включение в проект «ASHYQ» торгово-развлекательных центров, торговых домов, непродовольственных рынков и других объектов МСБ;

3) размещение на сайте акиматов информацию об участниках проекта Ashyq, в том числе о добровольных участниках;

4) усиление мониторинговыми группами контроля за социально-экономическими объектами, в том числе за участниками проекта Ashyq;

5) исключение недобросовестных участников (субъекты предпринимательства) из проекта Ashyq;

6) проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции и доступного для скачивания в AppStore и PlayMarket мобильного приложения Ashyq для входа в объекты предпринимательства, участвующих в проекте;

7) продолжение введения стимулирующих мер для лиц, вакцинированных против COVID-19 (посещение общественных мест без ограничений; беспрепятственный въезд в РК без ПЦР теста; разовые стимулирующие выплаты (премия, надбавка, бонусы), проведение различных акций);

8) соблюдение населением требований по ношению масок, социальной дистанции и использованию антисептиков при посещении общественных мест и объектов, деятельность которых разрешена, при поездках в общественном транспорте, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе);

9) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных, национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 метров;

10) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме при условии наличия у участников документально подтвержденной вакцинации против COVID-19 и переболевших за последние шесть месяцев, за исключением экстренных ситуаций;

11) разрешение деятельности РГКП «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек»;

12) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

13) обеспечение тотального масочного режима, профилактической дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, метро, аэропортов, ж/д- и авто- вокзалов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

14) ежедневную дезинфекцию дворовых и межквартальных детских игровых площадок, подъездов и лифтов в домах с активными очагами коронавирусной инфекции, общественного транспорта при каждом подъезде на конечную остановку;

15) филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по городу Алматы обеспечить доставку положительных результатов на COVID-19 в лабораторию «MPK» для определения мутированных штаммов;

16) филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК «Центр дезинфекции по городу Алматы» обеспечить 1-кратную заключительную дезинфекцию во вновь регистрируемых очагах коронавирусной инфекции независимо от госпитализации больного, с охватом лифтов, лестничных площадок и маршей до лифта и от лифта до выхода из подъезда; при отсутствии лифтов - лестничных площадок и маршей от выхода из квартиры больного КВИ до выхода из подъезда;

17) ежемесячное однократное лабораторное обследование сотрудников государственных органов с профилактической целью (акиматов и их структурных подразделений, членов мониторинговых групп, прокуратуры, полиции, ДЧС города Алматы с районными подразделениями, антикоррупционной службы, национальной безопасности, судов, санитарно-эпидемиологической службы, социальной защиты. А также волонтеров и социальных работников по уходу за инвалидами (согласно представленных списков акиматов), работников морга и судебно-медицинской экспертизы), за исключением лиц, имеющих документальное подтверждение о получении полного курса вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев;

Лабораториям, независимо от форм собственности, обеспечить своевременное внесение сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Едином информационном портале «Национального центра экспертизы» (ЕИП НЦЭ).

Управлению общественного здоровья города города Алматы обеспечить:

- вакцинацию населения выездными прививочными бригадами с обеспечением условий холодовой цепи и препаратами противошоковой терапии.

Настоящее постановление вступает в силу с 28 июня 2021 года.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 июня 2021 года Алматы находится в «красной» зоне. За сутки в городе выявлены 217 заболевших коронавирусом.



