В Алматы усилен санконтроль и приготовлено 10 боксов в больницах из-за угрозы коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы усиливает меры безопасности из-за угрозы коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Коронавирус нового типа зарегистрирован в таких странах, как Таиланд, Тайвань, США, Япония и Южная Корея. Вирус задействован и распространен в 20 провинциях Китая, четыре города закрыты на карантин.

По состоянию на 24 января зафиксировано более 800 случаев заболевания коронавирусом, 25 случаев летального исхода.

«В этой связи в Алматы усилены меры санитарного контроля в аэропортах и вокзалах, принимаются меры противодействия вводу и распространению коронавируса на территории самого многочисленного мегаполиса страны», - отметили в акимате.

В пунктах пропуска пограничных зон, в аэропортах и вокзалах города проводятся меры по противодействию ввода и распространения коронавируса: усилен тепловизионный контроль за прибывающими международными авиарейсами, проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц, организована профилактическая работа с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, летным составом, проводниками пассажирских поездов. В аэропортах раздается памятка для всех выезжающих в КНР.

«В городе Алматы запас противовирусных препаратов достаточен, имеется порядка 5 тысяч препаратов, 1,4 млн масок. На сегодняшний день выделено 77 единиц автотранспорта для оказания первичной помощи и проведения осмотра на дому. Ведется бесперебойная работа колл-центров. На базе детских и взрослых инфекционных стационаров выделено 10 боксов на 20 больных предварительно. При необходимости есть возможность увеличения койко-мест дополнительно», - сообщили в акимате.

Комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, в свою очередь, рекомендуется ограничить посещение мест массового скопления и проведение массовых мероприятий.

Сегодня в Международном аэропорту города Алматы прошли учения по эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. В учениях приняли участие службы аэропорта, специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ), Алматинского отделенческого управления ККБТУ на транспорте, санитарно-карантинного пункта и медицинской службы аэропорта, Национального научного центра особо опасных инфекций, управления общественного здоровья Алматы, Центра дезинфекции по Алматы.

При выявлении симптомов вирусной инфекции рекомендуется обращаться к врачам, а также соблюдать элементарные правила гигиены. Лицам, которые ранее заболевали вирусной инфекцией с выраженными катаральными явлениями, рекомендуется обращаться за медицинской помощью.



