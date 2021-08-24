В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 23 августа зарегистрировано 1 505 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1 441 случай с симптомами и 64 - без симптомов.

«Выписано всего – 1 035 человек, поступило – 582. Итого в инфекционных стационарах физически находится 6 104 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 472. На ИВЛ – 33, на неинвазивной ИВЛ – 190, High flow занято – 213 аппаратов», - сообщили в управлении.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 349 пациентов, симптомами – 12 831 с легкой и средней степенью, без симптомов – 518.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 971 человек, вторым компонентом – 7 746 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 23 августа вакцинировано первым компонентом 845 957 человек, вторым компонентом 684 11 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 109 901 человек.



