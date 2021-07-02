В Алматы удельный вес дельта-штамма коронавируса достиг 78 процентов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о циркуляции в городе новых штаммов коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Жандарбека Бекшина, эпидемиологическая ситуация и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алматы напрямую зависит от соблюдения населением карантинных мер и темпов вакцинации населения мегаполиса.

Главный санврач Алматы сообщил, что в связи с резким ростом числа зараженных эпидемиологи с 18 июня стали проводить исследования на наличие в Алматы мутировавших штаммов.

Главный санитарный врач подчеркнул, что если ранее осложнение эпидемиологической ситуации было обусловлено британским штаммом «альфа», то данный всплеск COVID-19 вызван штаммом «дельта», ввезенным предположительно из Нур-Султана и России.

По данным Жандарбека Бекшина, 30 июня был получен результат очередных исследований.

«Из 46 проб в 36 выявлен штамм дельта, в 8 – штамм альфа и в двух - нераскрытая мутация. Текущая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в городе Алматы обусловлена доминирующим мутированным дельта- штаммом COVID-19 , выявленным в 78% исследованных образцах больных коронавирусом», - сообщил глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Жандарбек Бекшин настоятельно просит жителей и гостей города не посещать места массового скопления населения, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Главный санврач Алматы также напомнил, что новый штамм коронавируса распространяется гораздо быстрее и несет большую угрозу здоровью алматинцев.