РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:55, 02 Июль 2021 | GMT +6

    В Алматы удельный вес дельта-штамма коронавируса достиг 78 процентов

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о циркуляции в городе новых штаммов коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Жандарбека Бекшина, эпидемиологическая ситуация и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алматы напрямую зависит от соблюдения населением карантинных мер и темпов вакцинации населения мегаполиса.

    Главный санврач Алматы сообщил, что в связи с резким ростом числа зараженных эпидемиологи с 18 июня стали проводить исследования на наличие в Алматы мутировавших штаммов.

    Главный санитарный врач подчеркнул, что если ранее осложнение эпидемиологической ситуации было обусловлено британским штаммом «альфа», то данный всплеск COVID-19 вызван штаммом «дельта», ввезенным предположительно из Нур-Султана и России.

    По данным Жандарбека Бекшина, 30 июня был получен результат очередных исследований.

    «Из 46 проб в 36 выявлен штамм дельта, в 8 – штамм альфа и в двух - нераскрытая мутация. Текущая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в городе Алматы обусловлена доминирующим мутированным дельта- штаммом COVID-19 , выявленным в 78% исследованных образцах больных коронавирусом», - сообщил глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

    Жандарбек Бекшин настоятельно просит жителей и гостей города не посещать места массового скопления населения, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Главный санврач Алматы также напомнил, что новый штамм коронавируса распространяется гораздо быстрее и несет большую угрозу здоровью алматинцев.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!