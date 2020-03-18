В Алматы учителям и воспитателям на время карантина сохранят зарплату

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Заместитель руководителя управления образования города Алматы Гульнара Айткулова сообщила о порядке работы образовательных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением образования выработан алгоритм действий в сфере образования. Одним из них является ограничение доступа детей дошкольного возраста в детские сады. На сегодняшний день детские сады были доступны на усмотрение родителей, а с завтрашнего дня, в связи с тем, что объявлен карантин, доступ в детские дошкольные учреждения прекращается», - сказала в ходе онлайн-брифинга Гульнара Айткулова.

Она отметила, что во время школьных каникул учителя находятся вне организации образования - дома. Они поддерживают дистанционную связь со своими учащимися.

Кроме этого, Гульнара Айткулова добавила, что во время карантина труд учителей и воспитателей детских садов будет оплачиваться.

«Управлением принят приказ на основании приказа министерства образования и науки, когда все сотрудники учреждений образования, будь то школа, которая обучается в онлайн-режиме, зарплата за ними сохраняется, также зарплата сохраняется за воспитателями. Между тем, мы рекомендуем руководителям организаций образования, на этот период, если работники изъявят желание пойти в трудовые отпуска, в том числе, оплачиваемые или неоплачиваемые, то пойти навстречу сотрудникам и исполнить их желание», - отметила Гульнара Айткулова.

Касательно студентов колледжей, они переведены на дистанционное обучение.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.