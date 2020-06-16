В Алматы трудоустроили более 20 тысяч человек по госпрограмме с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по государственной программе с начала года трудоустроили более 20 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Центр занятости населения обратилось 33,2 тысячи человек, из них получили статус безработных 10,9 тысячи человек. В рамках госпрограммы «Еңбек» с начала года всего трудоустроено 21,4 тысячи человек, из них на постоянные рабочие места – 16,3 тысячи, в том числе в рамках Дорожной карты занятости (ДКЗ) –7,2 тысячи человек, временные рабочие места – 5 тысяч человек», - сообщили в управлении социального благосостояния Алматы.

В рамках второго направления госпрограммы «Еңбек» предусмотрена выдача безвозмездных грантов до 555 тысяч тенге на реализацию новых бизнес-идей, создание собственного бизнеса или расширение имеющегося. Всего гранты получили 706 человек на 392,3 млн тенге.

Для проведения краткосрочного профессионального обучения минтруда утверждены 100 востребованных профессий.

«Центром занятости населения отрабатывается вопрос по организации краткосрочных курсов, готовности учебных центров для обучения безработных при соблюдении всех карантинных мер, либо возможности проведения онлайн-занятий. Сейчас имеются заявки от работодателей по 42 профессиям в 27 учебных центрах», - сообщили в управлении.

В целом по программе ДКЗ предусматривается реализация 216 инфраструктурных проектов на 103,9 млрд тенге. В рамках реализации инфраструктурных проектов планируется создание 26 тысяч новых рабочих мест с обеспечением не менее 50% найма работников через Центр занятости населения, с приоритетом для безработной молодежи.

«После завершения Дорожной карты занятости, за счет строительства новых объектов будет создано 2 045 новых постоянных рабочих мест. В результате реализации Дорожной карты занятости будет построено 47 новых объектов, в том числе 31 объект в социальной сфере. Для подачи заявления (соискателям и работодателям) функционирует сайт Центра занятости населения (http://cz-almaty.kz/), где имеется полная информация о проводимых мерах, также доступна ссылка для подачи заявления», - отметили в управлении соцблагосостояния.

На сегодня начаты 215 инфраструктурных проектов, создано 14,3 тысяч рабочих мест, на которые трудоустроено по направлению Центра занятости населения 7 235 человек (56% от плана).



