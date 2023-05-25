В Алматы таксист вымогал у иностранцев 800 долларов США и угрожал расправой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Таксист, затребовавший у иностранцев 800 долларов США, привлечен к уголовной ответственности, передает МИА «Казинформ».

21 мая некий гражданин, занимающийся частным извозом, в международном аэропорту Алматы посадил в свою машину туристов из Индии, пообещав подвести их до гостиницы за тысячу тенге. Однако по прибытию на место таксист стал требовать у пассажиров 1 180 долларов, он пригрозил им расправой и тем, что не отдаст их вещи. В результате иностранцы вынуждены были отдать извозчику 800 долларов.

«По данному факту граждане Индии обратились в УП Бостандыкского района. Полицейскими был задержан 27-летний мужчина. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье «Вымогательство», - сообщили в полиции.

Мужчина в содеянном раскаялся и компенсировал иностранцам материальный ущерб.

Потерпевшие выразили благодарность полиции Казахстана.

Между тем, за многочисленные нарушения ПДД и неоплаченные штрафы, автомашина, принадлежащая подозреваемому, водворена на специализированную штрафную стоянку.