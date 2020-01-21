В Алматы светофоры оснастят интеллектуальной системой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках Закона РК «Об особом статусе города Алматы» акимат города разрабатывает новые правила внедрения и эксплуатации автоматизированных систем управления дорожным движением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эти правила позволят модернизировать светофорное хозяйство города. В этом году 93 светофора будут оснащены интеллектуальной транспортной системой. Данная компетенция была инициирована акиматом, исходя из мнений горожан, рекомендаций специалистов и международного опыта. Исследования показали необходимость введения системы по адаптации светофоров к дорожной ситуации.





«В этом году на первом этапе интеллектуальной системой планируем оснастить 93 светофора, а все остальные будут оснащены до конца 2022 года», — рассказал заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Канат Байгоныров.

«Умные» светофоры будут самостоятельно регулировать движение на дорогах, устройства прогнозируют оптимальный для водителей режим (20 или 30 секунд).

Кроме того, по словам Каната Байгонырова, интеллектуальная система светофоров, автоматически будет считывать количество транспорта по полосам, направлениям и определять скорость транспорта.





«Регистрируя большой поток, светофор без внешних воздействий сам должен регулировать. Таким образом, светофоры сами адаптируются под ситуацию на дорогах», — сообщил заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы.В результате «умные» светофоры будут создавать «зеленый коридор» и отдавать приоритет проезда, в первую очередь, руководствуясь задачами снижения большого потока движения и способствуя проезду общественного транспорта.Ожидается, что внедрение такого искусственного интеллекта поможет решить критические проблемы города, а именно существенно снизить количество заторов на дорогах, повысить пропускную способность улично-дорожной сети и сократить возникновение аварийных ситуаций.