В Алматы строятся новые игровые и спортивные площадки по «Бюджету участия»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким города Бакытжан Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram рассказал о комплексной работе по приведению в порядок общественных пространств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Б. Сагинтаева, если в центральных районах ремонтируются существующие скверы и площадки, то в окраинных устанавливаются детские игровые и спортивные локальные комплексы на пустовавших и заброшенных участках.

«Появляются они благодаря активному участию горожан в проекте «Бюджет участия», - отметил аким мегаполиса.

К примеру, в Наурызбайском районе в текущем году устанавливаются 32 такие площадки, в Алатауском – 31, в Турксибском – 18. В Ауэзовском - 21, в Жетысуском реализуются 18 проектов, в Медеуском и Бостандыкском – по 8. В Алмалинском районе благоустроено пять пустующих участков, организовано три площадки для выгула собак.

Важно, что места для активных игр детей и подростков, а также спокойного отдыха представителей старшего поколения выбирают сами жители микроучастков. Поэтому обеспечивается шаговая доступность этих зон. К слову, во всех районах открываются бесплатные секции для занятий борьбой, боксом, футболом.



