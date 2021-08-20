В Алматы стреляли в работника железнодорожного предприятия
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Покушение на убийство раскрыли транспортные полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
По данным полиции, 34-летний житель города Алматы совершил покушение на убийство работника железнодорожного предприятия.
«26 июля 2021 года в дежурную часть линейного управления полиции на станции Алматы-1 ДП на транспорте поступило сообщение о том, что неизвестное лицо совершило покушение на убийство гр. «Н», в результате которого последний получил огнестрельные ранения. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан, изъято орудие преступления – револьвер системы «Наган», - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.
«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование», - добавил генерал-майор полиции.
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