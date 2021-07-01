В Алматы стартует прием заявок на получение жилищных сертификатов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На выдачу безвозвратных жилищных сертификатов акиматом Алматы выделено 2 млрд тенге. Об этом в ходе пресс-конференции РСК Алматы сообщил руководитель управления жилищной политики Данияр Кирикбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что этой суммы хватит, чтобы две тысячи алматинцев могли покрыть часть первоначального взноса для получения льготной ипотеки от Отбасы банка.

Данияр Кирикбаев также сообщил, что жилищный сертификат предоставляется в виде социальной помощи в размере 1 млн тенге на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках государственной программы «Нұрлы жер» по направлениям «Шаңырақ» и «Бақытты отбасы».

«Сертификаты могут получить очередники-инвалиды I и II групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и многодетные семьи», - перечислил льготные категории руководитель управления жилищной политики.

По сообщению спикера, уже завтра, 2 июля, управление начнет принимать заявления от алматинцев, желающих получить жилищные сертификаты.

«Для получения сертификата граждане, прошедшие предварительную оценку платежеспособности в Отбасы банке, обращаются с заявлением и пакетом документов в управление жилищной политики города Алматы. В течение трёх рабочих дней там проверят достоверность бумаг и соответствие вашего статуса условиям выдачи сертификата», - сообщил Д. Кирикбаев.

Жилищный сертификат предоставляется горожанам, получившим одобрение на выдачу жилищного займа и соответствующим требованию по доходам: доход за последние полгода на каждого члена семьи не должен превышать 106 336 тенге в месяц.

Руководитель управления жилищной политики пояснил, что акимат перечисляет одобренную сумму жилищного сертификата на сберегательный счёт очередника в Отбасы банке. Банк после поступления суммы заключает с обладателем сертификата договор займа или ипотечный договор. Максимальный срок перечисления суммы жилищного сертификата после получения положительного уведомления составляет 5 рабочих дней.

«В Алматы много претендентов на получение жилищных сертификатов. По данным управления жилищной политики, на сегодняшний день в городе 9 313 граждан нуждаются в жилье. Среди них 2 758 инвалидов I и II групп, 1 462 человека, относящихся к категории семей, воспитывающих детей-инвалидов, 1 890 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 203 многодетные семьи. В управлении жилищной политики готовы оказать консультационную помощь гражданам, желающим получить жилищные сертификаты», - добавил спикер.