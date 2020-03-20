В Алматы стартовала акция «#Biz birgemiz!»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы согласно поручению Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Н.Назарбаева стартовала единая республиканская акция «#Biz birgemiz!» по обеспечению малообеспеченного населения антисептическими средствами, медицинскими масками, продуктами первой необходимости и другими средствами для профилактики коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В первый день волонтеры МК «Jas Otan» оказали помощь 200 горожанам.

«Сегодня мы навестили первых граждан, относящихся к категории социально-уязвимых слоев населения. Мы раздаем специальные гигиенические наборы, в которые входит антисептик, 50 масок, хозяйственное мыло, антибактериальное мыло и другие. Мы намерены с сегодняшнего дня и до окончания карантина охватить нуждающиеся семьи алматинцев. И оказать именно ту поддержку, которую Партия всегда оказывала на протяжении многих лет. Наши волонтеры к этому готовы, они будут осуществлять распределение в специальных защитных костюмах и масках», - сообщил председатель Алматинского городского филиала МК «Jas Otan» Мади Ахметов.

Помощь будет оказана многодетным малообеспеченным семьям, людям с особыми потребностями, ветеранам и одиноким пожилым людям. Оказание помощи будет проводится поэтапно. В первую очередь планируется охватить особо нуждающихся 7000 человек.

Данная работа будет проводиться поэтапно с учетом мощностей и объема производства санитарно-гигиенических средств.

Также открыт специальный счет, на который все неравнодушные граждане смогут перечислить средства, они пойдут для приобретения средств санитарной защиты для малообеспеченного населения. На что первыми откликнулись члены депутатской фракции маслихата г. Алматы, первичные партийные организации и сотрудники филиалов партии «Nur Otan».

Реквизиты для направления помощи

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «НОВЫЙ АЛАТАУ» (Жана Алатау)

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БИН 080740011034

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