АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Команды Нур-Султана, Алматы, Шымкента и регионов сразятся в командном зачёте, в личном, парном и смешанном разрядах.

Сегодня, 23 марта, станут известны чемпионы и призёры в командных соревнованиях, а 27-го - в остальных дисциплинах.