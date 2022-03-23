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    17:50, 23 Март 2022 | GMT +6

    В Алматы стартовал юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Команды Нур-Султана, Алматы, Шымкента и регионов сразятся в командном зачёте, в личном, парном и смешанном разрядах.

    Сегодня, 23 марта, станут известны чемпионы и призёры в командных соревнованиях, а 27-го - в остальных дисциплинах.


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