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В Алматы стартовал Кубок мира по стендовой стрельбе серди юниоров

27 Августа 2021 19:19
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В Алматы стартовал Кубок мира по стендовой стрельбе серди юниоров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы дан старт ISSF Кубку мира среди юниоров по стендовой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В соревнованиях принимают участие 130 спортсменов из 10 стран: Казахстана, Италии, Франции, Кипра, Турции, Швеции, Узбекистана, России, Испании и Грузии.

Турнир продлится до 6 сентября.


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#Алматы   #Спорт  
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