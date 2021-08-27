В Алматы стартовал Кубок мира по стендовой стрельбе серди юниоров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы дан старт ISSF Кубку мира среди юниоров по стендовой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревнованиях принимают участие 130 спортсменов из 10 стран: Казахстана, Италии, Франции, Кипра, Турции, Швеции, Узбекистана, России, Испании и Грузии.

Турнир продлится до 6 сентября.