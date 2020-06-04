В Алматы станет больше пунктов наблюдения за качеством воздуха
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы увеличат до 36 количество пунктов по наблюдению за качеством воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во исполнение поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева об улучшении экологической ситуации города Алматы и по поручению министра М.М. Мирзагалиева «Казгидромет» проводит активную работу с общественными организациями по расширению наблюдательной сети за качеством воздуха на территории города Алматы», - сообщили в пресс-службе организации.
В настоящее время экологическая сеть «Казгидромет» состоит из 20 пунктов наблюдений.
С 8 июня 2020 года мониторинг за качеством воздуха города Алматы увеличится на 10 датчиков по РМ-2,5 эко-активиста Павла Александрова, данные будут отображаться в мобильном приложении «AirKz», интерактивной карте и ежемесячно публиковаться в информационном бюллетене.
Итого сеть наблюдений города Алматы составит 26 пунктов.
Также «Казгидромет» проводит совместные работы с общественным Фондом «AirVision» для улучшения качества атмосферного воздуха Алматы.
В рамках сотрудничества планируется дополнительно включить в наблюдательную сеть еще 10 станций ТОО «Эко-Эксперт», тем самым мониторинг города Алматы достигнет 36 пунктов наблюдения.
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