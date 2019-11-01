В Алматы стали меньше воровать - полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы рассказали о сокращении краж в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции, доля краж чужого имущества в структуре преступности города составляет порядка 70%. Согласно данным криминальной полиции города, с начала года сократилось количество: краж чужого имущества на 11,2%; краж из квартир на 32,7%; краж авто на 11,0%; краж сотовых телефонов на 42,1%; карманных краж на 33,9%; краж из салона авто на 35,5%; краж боковых зеркал в 3,9 раз; краж цветного и черного металла на 33,8%.

В целях профилактики и раскрытия преступлений по «горячим следам», осуществляется пешее патрулирование на наиболее криминогенных участках города.

В результате с поличным задержано 397 карманных воров за совершение 410 карманных краж. За совершение краж и угонов автотранспортных средств задержано 16 групп. Кроме того, раскрыто 24 угона автомашин категории «прошлых лет».

За истекший период помимо плановых мероприятий проведено 40 локальных оперативно-профилактических мероприятий во дворах многоквартирных домов, а также на рынках города, в особенности там, где осуществляется реализация запасных частей для автомашин, боковых зеркал, сотовых телефонов и пунктов приема цветного и черного металла.

В целях недопущения реализации похищенного имущества через ломбардные организации продолжается работа с представителями ломбардов по ежемесячной сверке на предмет невостребованного имущества.

Кроме того, совместно с частными охранными организациями продолжается практика подключения квартир и домов к системе централизованной охранной сигнализации.

В настоящее время свыше 261 тысяча или 26,0% жилых помещений взято под охрану (в т.ч. квартир – 136 тысяч 889, частных домов – 66 тысяч 280).

«Проведенный анализ показал, что в результате активного использования возможностей систем видеонаблюдения и охранных сигнализаций за последние три года сократилось количество квартирных краж в 2,5 раза», - уточнили в полиции.