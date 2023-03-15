Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

В Алматы стал известен обладатель чемпионского пояса «Полиция Барысы – 2023»

15 Марта 2023, 14:00
В Алматы стал известен обладатель чемпионского пояса «Полиция Барысы – 2023» Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стал известен обладатель чемпионского пояса «Полиция Барысы – 2023», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Традиционный турнир по қазақ күресі состоялся на базе ДП города Алматы. Это – масштабное спортивное мероприятие, объединившее 77 участников из 17 команд. Речь идет о сотрудниках служб и подразделений алматинской полиции. Состязание состоялось в шести весовых категориях.

Турнирная таблица сложилась следующим образом:

– 1-е место заняла сборная команда специального отряда быстрого реагирования;

– 2-е место удостоилась сборная команда управления полиции Турксибского района;

– 3-е призовое место заняла команда управления полиции Бостандыкского района. Обладателем чемпионского пояса «Полиция Барысы – 2023» стал инспектор СОБР ДП города Алматы капитан полиции Райымбек Есдаулетов.


Новости по теме
Казахстан с крупным счетом победил США на ЧМ по хоккею с мячом
Незаконную добычу чернозема пресекли в Алматы
Почти на треть снизилось число преступлений с участием несовершеннолетних в Жамбылской области
Теги:
Читайте также
Переселенческий фонд создадут в Алматы
Жители четырех микрорайонов остались без газа в Алматы
Казахстан с крупным счетом победил США на ЧМ по хоккею с мячом
Более 100 тысяч алматинцев не оплатили налог на транспорт
Свыше тысячи юных шахматистов приняли участие в чемпионате Казахстана
Бронзовому призеру ЧМ по боксу Надежде Рябец вручили сертификат на полмиллиона тенге
Водителей мопедов начнут штрафовать в Алматы
Опубликован полный список депутатов маслихата Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
2 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
3 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
4 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны
5 Неблагоприятные метеоусловия будут 30 марта в 4 городах страны

Лента новостей