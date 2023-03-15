В Алматы стал известен обладатель чемпионского пояса «Полиция Барысы – 2023»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стал известен обладатель чемпионского пояса «Полиция Барысы – 2023», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Традиционный турнир по қазақ күресі состоялся на базе ДП города Алматы. Это – масштабное спортивное мероприятие, объединившее 77 участников из 17 команд. Речь идет о сотрудниках служб и подразделений алматинской полиции. Состязание состоялось в шести весовых категориях.

Турнирная таблица сложилась следующим образом:

– 1-е место заняла сборная команда специального отряда быстрого реагирования;

– 2-е место удостоилась сборная команда управления полиции Турксибского района;

– 3-е призовое место заняла команда управления полиции Бостандыкского района. Обладателем чемпионского пояса «Полиция Барысы – 2023» стал инспектор СОБР ДП города Алматы капитан полиции Райымбек Есдаулетов.