В Алматы спасли женщину с синдромом Пайра

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городской клинической больнице №7 Алматы провели сложную операцию пациентке с хроническим колостазом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Операцию провели в рамках ОСМС. Об этом сообщили в алматинском филиале Фонда местрахования.

Молодую женщину беспокоили постоянные, усиливающиеся боли в животе, частые случаи тошноты, рвоты, головной боли. Несколько лет женщина безуспешно пыталась вылечиться от данного недуга. А в больницу она решила обратиться, когда боли стали невыносимыми с постоянным неотхождением стула в течение 10 дней.

Как оказалось, у пациентки болезнь Пайра - хронический колостаз.

По словам хирурга ГКБ №7 Нурлана Мауленова, хронический колостаз - это заболевание толстой кишки, симптомами которого являются стойкие запоры, сопровождающиеся болью и вздутием живота, а в тяжелых случаях - наличием клинических признаков непроходимости толстой кишки и интоксикационного синдрома.

«Людям, страдающим данным недугом, жизненно важно не допустить прогрессирование заболевания, вовремя обратиться к врачам, чтобы определить правильную тактику лечения. Чаще всего более эффективно хирургическое вмешательство, что и было предложено пациентке», - отметил врач.

Хирургами ГКБ№7 с участием анестезиологов-реаниматологов больницы выполнена объёмная операция-лапаратомия.

По словам самой пациентки, хирурги горбольницы № 7 буквально вернули ей вкус к жизни.

«Послеоперационный период протекал без особенностей, восстановилась довольно быстро. На 15 день уже вернулась домой», - поделилась пациентка.

Данный вид операции доступен всем застрахованным гражданам в пакете ОСМС при наличии показаний от врача в плановом порядке, отметили в ФСМС.