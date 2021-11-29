+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы спасли женщину с синдромом Пайра

29 Ноября 2021 14:26
Поделиться:
В Алматы спасли женщину с синдромом Пайра

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городской клинической больнице №7 Алматы провели сложную операцию пациентке с хроническим колостазом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вакцинация у подростков проходит легко - столичный врач
Новая врачебная амбулатория открылась в жилом массиве Кирпичный Сколько астанчан ревакцинировались против COVID-19 Землетрясение произошло в 626 км от Алматы

Операцию провели в рамках ОСМС. Об этом сообщили в алматинском филиале Фонда местрахования.

Молодую женщину беспокоили постоянные, усиливающиеся боли в животе, частые случаи тошноты, рвоты, головной боли. Несколько лет женщина безуспешно пыталась вылечиться от данного недуга. А в больницу она решила обратиться, когда боли стали невыносимыми с постоянным неотхождением стула в течение 10 дней.

Как оказалось, у пациентки болезнь Пайра - хронический колостаз.

По словам хирурга ГКБ №7 Нурлана Мауленова, хронический колостаз - это заболевание толстой кишки, симптомами которого являются стойкие запоры, сопровождающиеся болью и вздутием живота, а в тяжелых случаях - наличием клинических признаков непроходимости толстой кишки и интоксикационного синдрома.

«Людям, страдающим данным недугом, жизненно важно не допустить прогрессирование заболевания, вовремя обратиться к врачам, чтобы определить правильную тактику лечения. Чаще всего более эффективно хирургическое вмешательство, что и было предложено пациентке», - отметил врач.

Хирургами ГКБ№7 с участием анестезиологов-реаниматологов больницы выполнена объёмная операция-лапаратомия.

По словам самой пациентки, хирурги горбольницы № 7 буквально вернули ей вкус к жизни.

«Послеоперационный период протекал без особенностей, восстановилась довольно быстро. На 15 день уже вернулась домой», - поделилась пациентка.

Данный вид операции доступен всем застрахованным гражданам в пакете ОСМС при наличии показаний от врача в плановом порядке, отметили в ФСМС.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Медстрахование  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Вакцинация у подростков проходит легко - столичный врач
Новая врачебная амбулатория открылась в жилом массиве Кирпичный
Сколько астанчан ревакцинировались против COVID-19
Землетрясение произошло в 626 км от Алматы
Популярное
1 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
2 В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
3 Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
4 Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
5 Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
6 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Читайте также
Сколько человек погибло при взрывах газовых баллонов, сообщили в МЧС РК
Землетрясение произошло в 626 км от Алматы
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив