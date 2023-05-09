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В Алматы Совет генералов почтил память воинов-казахстанцев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Мая 2023, 20:40
В Алматы Совет генералов почтил память воинов-казахстанцев Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В парке Первого Президента на Аллее, открытой в честь участников Великой Отечественной войны, прошел торжественный митинг, приуроченный ко Дню Победы. Мероприятие организовало республиканское общественное объединение «Совет генералов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Почтить память воинов-казахстанцев, погибших в сражениях и ушедших в мирное время, поблагодарить здравствующих фронтовиков в парк пришли военнослужащие Алматинского гарнизона, представители местных исполнительных органов, курсанты Военно-технической школы, ветераны Вооруженных сил и локальных войн, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

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На концерте в сопровождении военного оркестра прозвучали песни и мелодии военных лет. Юным артистам, выступившим на нем, организаторы подарили книгу «Пике в бессмертие», посвященную прославленному летчику дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Талгату Бегельдинову.

В ходе мероприятия представители Алматинской военно-технической школы Министерства обороны развернули полевую кухню. Желающие подкрепиться с удовольствием отведали традиционную солдатскую кашу.

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