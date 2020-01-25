В Алматы совершил дозаправку самолет, в котором ранее был инфицированный коронавирусом пассажир

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматы усилил в аэропорту меры безопасности по недопущению коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 января в аэропорту Алматы совершил дозаправку чартерный рейс TCCJ, выполняющий перелет по маршруту «Стамбул — Ухань — Стамбул». По имеющейся информации, ранее на данном борту находился пассажир, инфицированный коронавирусом. Акиматом Алматы были приняты необходимые меры по осуществлению дозаправки воздушного судна с соблюдением усиленных норм санитарно-карантинного контроля. В целях недопущения ввода и распространения коронавируса на территории мегаполиса операция передачи топлива осуществлялась без эвакуации пассажиров и членов экипажа», - сообщили в акимате Алматы.

Наряду с этим, учитывая, что в Алматы прибывают рейсы из 5 городов Китая, ответственными лицами департамента Комитета контроля качества за безопасностью товаров и услуг по Алматы и медицинской службы аэропорта реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер. Все рейсы на сегодня находятся на особом контроле.

Проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиров, перевозчиков, членов экипажей, бортпроводников и других) в пунктах пропуска в аэропортах, вокзалах страны, особенно прибывающих из КНР. На всех местах перехода, в т. ч. железнодорожных, автомобильных, по периметру границы с Китаем есть санитарно-карантинные пункты, которые также проводят термометрию.

По имеющимся данным, проверили уже более 13 тысяч пассажиров. Случаи выявления инфекции не зарегистрированы.