+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 2 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы совершил дозаправку самолет, в котором ранее был инфицированный коронавирусом пассажир

25 Января 2020 16:43
Поделиться:
В Алматы совершил дозаправку самолет, в котором ранее был инфицированный коронавирусом пассажир

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматы усилил в аэропорту меры безопасности по недопущению коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Австралии и Японии
Смертельная пневмония в Китае: в Пекине вылечили двоих заболевших Форс-мажор – вернут ли казахстанцам деньги за отмену турпоездки из-за коронавируса В Синьцзяне и на Хайнане введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

«25 января в аэропорту Алматы совершил дозаправку чартерный рейс TCCJ, выполняющий перелет по маршруту «Стамбул — Ухань — Стамбул». По имеющейся информации, ранее на данном борту находился пассажир, инфицированный коронавирусом. Акиматом Алматы были приняты необходимые меры по осуществлению дозаправки воздушного судна с соблюдением усиленных норм санитарно-карантинного контроля. В целях недопущения ввода и распространения коронавируса на территории мегаполиса операция передачи топлива осуществлялась без эвакуации пассажиров и членов экипажа», - сообщили в акимате Алматы.

Наряду с этим, учитывая, что в Алматы прибывают рейсы из 5 городов Китая, ответственными лицами департамента Комитета контроля качества за безопасностью товаров и услуг по Алматы и медицинской службы аэропорта реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер. Все рейсы на сегодня находятся на особом контроле.

Проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиров, перевозчиков, членов экипажей, бортпроводников и других) в пунктах пропуска в аэропортах, вокзалах страны, особенно прибывающих из КНР. На всех местах перехода, в т. ч. железнодорожных, автомобильных, по периметру границы с Китаем есть санитарно-карантинные пункты, которые также проводят термометрию.

По имеющимся данным, проверили уже более 13 тысяч пассажиров. Случаи выявления инфекции не зарегистрированы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив