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В Алматы состоялся праздничный салют

1 Декабря 2019 23:17
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В Алматы состоялся праздничный салют

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел праздничный салют, приуроченный ко Дню Первого Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Фейерверки были запущены в излюбленных горожанами местах: на Кок-Тобе и в Парке Первого Президента в 21:00.

Салют был организован частными компаниями на собственные средства, место и время были согласованы с администрацией города.

Учитывая общественную значимость, акимат Алматы дал необходимые разрешения по времени и месту проведения подобных мероприятий.

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Ключевые слова: Алматы, Дата, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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