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30.11.2019 21:27
В Алматы состоялся праздничный салют
1 Декабря 2019 23:17
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел праздничный салют, приуроченный ко Дню Первого Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеФильмы о Елбасы: от «Небо моего детства» до «Путь лидера. Астана» Торжественная церемония поднятия государственного флага РК прошла в Акорде Каким был школьником Елбасы, рассказали его одноклассники
Фейерверки были запущены в излюбленных горожанами местах: на Кок-Тобе и в Парке Первого Президента в 21:00.
Салют был организован частными компаниями на собственные средства, место и время были согласованы с администрацией города.
Учитывая общественную значимость, акимат Алматы дал необходимые разрешения по времени и месту проведения подобных мероприятий.
Ключевые слова: Алматы, Дата, Первый Президент - Елбасы,
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