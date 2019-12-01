В Алматы состоялся праздничный салют

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел праздничный салют, приуроченный ко Дню Первого Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фейерверки были запущены в излюбленных горожанами местах: на Кок-Тобе и в Парке Первого Президента в 21:00.

Салют был организован частными компаниями на собственные средства, место и время были согласованы с администрацией города.

Учитывая общественную значимость, акимат Алматы дал необходимые разрешения по времени и месту проведения подобных мероприятий.