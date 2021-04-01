РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:35, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    В Алматы состоялось заседание городской комиссии по вопросам реабилитации жертв политических репрессий

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в онлайн-формате под председательством заместителя акима города Ержана Бабакумарова состоялось первое заседание городской комиссии по вопросам реабилитации жертв политических репрессий, образованной в целях всестороннего изучения и решения вопросов реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании был рассмотрен план работы на 2021 год. Председатель городской комиссии Ержан Бабакумаров отметил, что в соответствии с Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий» от 24 ноября 2020 года работа комиссии нацелена на восстановление исторической справедливости для всех категорий жертв политических репрессий в советское время.

    В состав городской комиссии вошли известные историки, представители научных институтов и общественных организаций.

    «Для того чтобы работа этой комиссии была проведена правильно, создана методологическая комиссия. В городе Нур-Султане создан центральный офис. Неделю назад в Алматы открылось представительство этого офиса, на базе которого собрались и обменялись мнениями представители восьми рабочих групп, расположенных в нашем городе. Эта тенденция будет продолжена и в дальнейшем. Приказом председателя Госкомиссии в настоящее время в республике действует 11 рабочих групп. Кроме того, в каждом областном центре функционируют рабочие группы», - сказал директор Института истории и этнологии имени Ш. Уалиханова доктор исторических наук, профессор Зиябек Кабылдинов.

    В работе заседания также приняли участие доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии наук Хангельды Абжанов; председатель фонда «Арыс», изучающий наследие репрессированной казахстанской интеллигенции, Гарифолла Әнес; заведующий кафедрой Казахского национального педагогического университета имени Абая, д.и.н. Бауыржан Жангутдинов; заместитель директора Архива Президента Республики Казахстан Кайрат Алимгазинов; заместитель директора Центрального государственного архива Марзия Жылысбаева; директор Государственного архива города Алматы Абзал Ботанов и другие.

    Напомним, в Казахстане День памяти жертв политических репрессий и голода ежегодно отмечается 31 мая.


    Теги:
    Общество История Казахстана Алматы
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!