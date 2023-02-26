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В Алматы состоялось закрытие II Зимней спартакиады «Калкан-2023»

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Февраля 2023, 08:44
В Алматы состоялось закрытие II Зимней спартакиады «Калкан-2023»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В спартакиаде, прошедшей на базе спортивного комитета – Центрального спортивного клуба Министерства обороны, состязались юноши и девушки из всех регионов Казахстана в возрасте от 14 до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Торжественная церемония награждения участников состоялась в Доме армии. Воспитанников Республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» с окончанием соревнований поздравили именитые спортсмены – олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова и бронзовый призер чемпионата мира, дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

photoСостязания включали лыжную гонку на 3 км, стрельбу из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, подъем туловища из положения лежа на спине.

photoВ личном первенстве чемпионами среди юношей 14 лет стали Михаил Беленков из Абайской области, 15–16 лет – Роман Жеребило из Северо-Казахстанской области, 17–18 лет – Роман Харчев из Западно-Казахстанской области.

Среди девушек в возрастной категории 14 лет лучшими стали Дарья Девяткова из Абайской области, 15–16 лет – Наталья Панова из Западно-Казахстанской области, 17–18 лет – Александра Крутова из Астаны.

photoВ командном зачете победила сборная Северо-Казахстанской области, на втором месте команда Западно-Казахстанской области, на третьем – города Астаны.

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«В самом названии спартакиады заложен глубокий смысл. Калкан – значит щит. Это состязания будущих защитников Родины, которые обязательно должны дружить со спортом, быть сильными, быстрыми, ловкими. Участвуя в таких мероприятиях, ребята получают хороший опыт, ставят новые цели, находят друзей. Уверен, что в дальнейшем этот проект будет поддержан», - поделился председатель военно-патриотического движения «Жас сарбаз» капитан Мейрбек Мендыгалиев.

photoМероприятие завершилось концертом, подготовленным творческим коллективом Алматинского филиала Национального военно-патриотического центра и детской студии «Жас сарбаз».

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Спорт   Патриотизм   Регионы Казахстана   Молодежь   Минобороны РК  
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