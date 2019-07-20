В Алматы состоялось шоу в память о Денисе Тене

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось ледовое шоу, посвященное памяти именитого казахстанского спортсмена Дениса Тена. В программе «Друзья Дениса» приняли участие звезды фигурного катания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

В торжественной атмосфере были отмечены наставники Дениса, внесшие большой вклад в становление спортсмена. Овациями встретили Фрэнка Кэрролла, Елену Буянову (Водорезову).





Также поприветствовали почетных гостей вечера - акима Алматы Бахытжана Сагинтаева, президента НОК Казахстана Тимура Кулибаева.









Идея шоу со звёздами мирового фигурного катания в Казахстане принадлежит самому бронзовому призеру Олимпиады-2014. Впервые Денис Тен провел красочное событие в 2013 году.

Программа «Денис и друзья» всегда имела большой интерес не только среди казахстанцев, но и иностранцев. Специально ради представлений на льду в Казахстан приезжали туристы со многих стран. Сами участники шоу постоянно отмечали, что шоу «Денис и друзья» по организации и философии является уникальным продуктом в мире фигурного катания.







Каждое шоу, которое он проводил, было наполнено весельем, искренностью и, главное - сохранялось его огромное желание объединить многих людей в одном порыве зарядить всех своей энергией и представить Казахстан, как страну, которая объединяет всех.

В этом году в память о народном чемпионе вновь собрались его друзья среди поклонников и мастеров-фигуристов. На специальном мероприятии выступили Мао Асада, Елена Радионова, Кейтлин Вивер, Эндрю Поже, Иван Букин, Александра Степанова, Мура Такахито, Дабин Чой, Сергей Воронов, Александр Любченко, Филипп Уоррен, Софья Шевченко, Егор Еременко, Роман Савосин, Мари Пьер Лерай, Джереми Эббот.











Стоит отметить, что шоу, а также все проекты, курируемые фондом Дениса Тена, активно поддерживаются НОК Казахстана.



