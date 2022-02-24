В Алматы состоялась презентация новой книги Олжаса Сулейменова
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы при поддержке Международной организации по сохранению тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» состоялась презентация книги под названием «Читая Олжаса Сулейменова», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Презентация книги п рошла в Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева.
В мероприятии приняли участие известные деятели искусства, общественные деятели, студенты и представители СМИ.
Открывая мероприятие, генеральный секретарь организации «ТЮРКСОЙ» Дуйсен Касеинов поздравил известного поэта, общественного деятеля, Героя Труда Олжаса Сулейменова с выходом новой книги.
В красочном арт-альбоме, иллюстрирующем произведения великого казахского поэта,
писателя и литературоведа Олжаса Сулейменов, представлены картины художников
тюркского мира, вдохновленные его творчеством.
Директор Государственного музея искусств РК имени А. Кастеева Гульмира Шалабаева отметила, что автором и спонсором книги является генеральный секретарь организации «ТЮРКСОЙ» Дуйсен Касеинов, а издателем - Берик Барысбеков.
«Каждое стихотворение в этой книге - на английском языке, потому что нужно было познакомить мир с культурой казахского народа. Книга, изданная в 2000 экземплярах, разошлась по всему миру. Также в книге каждое стихотворение представлено вместе с иллюстрацией. Цель - пробудить сознание читателя. Здесь собраны работы Салихитдина Айтбаева, Евгения Сидоркина, Досбола Касымова, Меиржана Нургожина, Николая Газеева и других художников тюркоязычных стран», - сказала Гульмира Шалабаева.
Берик Барысбеков отметил, что книга была издана к 85-летию Олжаса Сулейменова.
«Издавая эту книгу, я много советовался с Олжасом Сулейменовым. Он был искренне рад, когда мы представили ему макет книги. Кроме того, это единственная книга, в которой предисловие написал сам автор» , - сказал издатель.
Поэт, общественный деятель, Герой Труда Олжас Сулейменов отметил большую заслугу организации «ТЮРКСОЙ» в установлении мира между странами.
«Работа Дуйсена Касеинова и Берика Барысбекова в издании книги уникальна. Издатель Берик Барысбеков своим трудом установил памятник выдающимся личностям казахов и Востока. Конечно, такие работы были сделаны под эгидой «ТЮРКСОЙ». Я думаю, что следующие руководители «ТЮРКСОЙ» тоже продолжат эту добрую традицию. Сам Дуйсен Касеинов вел эту работу полностью, достойно. В целом, сближение культур остается вечной темой ЮНЕСКО и других мировых организаций, включая «ТЮРКСОЙ», - сказал Олжас Сулейменов.
В завершение мероприятия генеральный секретарь Международной организации по сохранению тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» Дуйсен Касеинов вручил благодарственные письма гражданам, принявшим участие в издании книги.
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