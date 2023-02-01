Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

В Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета

1 Февраля 2023, 19:08
В Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2-3 февраля в Алматы состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В нем примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а также Узбекистана – в качестве представителя государства-наблюдателя при ЕАЭС. Повестка мероприятия охватывает вопросы торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, железнодорожных и мультимодальных грузоперевозок, энергетики и др.

В эти дни премьер-министры стран ЕАЭС также примут участие в пленарной сессии пятого юбилейного форума Digital Almaty и ознакомятся с международной выставкой цифровых проектов.Кроме того, в рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей IT-премии за выдающиеся достижения в сфере цифровизации Digital Almaty Awards.

Новости по теме
Вопросы межгосударственного сотрудничества обсудили премьер-министры Казахстана и Узбекистана
Послы девяти стран вызваны в МИД Турции
Паводковую ситуацию в ряде регионов обсудили в Правительстве
Теги:
Читайте также
Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы
Часть выступления Премьера Кыргызстана на форуме в Алматы написал искусственный интеллект
Ущерб более 6,1 млрд тенге: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы
Совет ЕЭК принял решение о тарифных льготах на говядину для производства мясной продукции
Вопросы межгосударственного сотрудничества обсудили премьер-министры Казахстана и Узбекистана
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 февраля
Раннюю весну прогнозируют в Алматы
Паводковую ситуацию в ряде регионов обсудили в Правительстве
Новости партнеров
Популярное
1 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
2 Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
3 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
4 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
5 Касым-Жомарта Токаева проинформировали о ходе реализации программы «Ауыл аманаты»

Лента новостей