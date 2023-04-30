В Алматы состоится концерт нового состава легендарного ансамбля «Гүлдер»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 11 мая новый состав легендарного ансамбля «Гүлдер» представит алматинским зрителям новую концертную программу во Дворце Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Бағлановой.

Профессиональная карьера творческого коллектива началась и развивалась именно в этом городе – Алматы. В ансамбле начинали творческую деятельность именитые артисты Казахстана Сара Тыныштыгулова, Роза Рымбаева, Капаш Кулышева, Кайрат Байбосынов, Айжан Нурмагамбетова, Макпал Жунусова, Нагима Ескалиева, Майра Нуркенова, Женис Искакова, Бакыт Шадаева, Бактияр Тайлакбаев, Сембек Жумагалиев, Гулнар Сикымбаева, Канат и Айткуль Кудайбергеновы и другие.

Ансамбль «Гүлдер» создан в 1968 году, первым руководителем коллектива была Народная артистка Республики Казахстан Гульжихан Галиева. Презентация нового коллектива состоялась 29 октября 1969 года.

В августе 2022 года в Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой стартовал проект по воссозданию легендарного казахстанского творческого коллектива –ансамбля «Гүлдер». В целях реализации проекта по возрождению ансамбля «Гүлдер» из числа выпускников творческих учебных заведений был произведен набор в танцевальную и инструментальную группы ансамбля. Были приглашены опытные наставники – главный балетмейстер Анвара Садыкова и художественный руководитель проекта – дирижер и аранжировщик Серик Давлетов.

1 марта в Астане состоялась концерт-презентация нового состава ансамбля «Гүлдер». В вечере приняли участие мэтр казахстанской эстрады, одна из первых солистов ансамбля «Гүлдер», легендарная певица Роза Рымбаева, молодые вокалисты Мади Сыздыков, Зарина Божакова, Дидар Абдухалык и Салтанат Мендыгалиева, фольклорно-этнографический ансамбль «TURAN» и альтернатив-фолк группа «Steppe Sons».

В вечере примут участие мэтры казахстанской эстрады и Народные артисты Казахстана Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, фольклорно-этнографический ансамбль «TURAN» и др.

Дорогие зрители! Вас ждет незабываемый вечер, где будут представлены лучшие постановки из творческого наследия ансамбля «Гүлдер», новые музыкально-хореографические композиции в разных жанрах и многое другое.