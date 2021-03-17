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    13:34, 17 Март 2021 | GMT +6

    В Алматы состоится чемпионат РК по стрельбе из лука

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы примет чемпионат Казахстана по стрельбе из лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Республиканское первенство запланирована на 24-31 марта 2021 года. В национальном турнире примут участие как взрослые спортсмены, так и молодежь. Для участия в соревнованиях, которые пройдут на спортивной базе «Меркурий Медет», зарегистрировались более 200 спортсменов.


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