В Алматы состоится чемпионат РК по стрельбе из лука

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы примет чемпионат Казахстана по стрельбе из лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Республиканское первенство запланирована на 24-31 марта 2021 года. В национальном турнире примут участие как взрослые спортсмены, так и молодежь. Для участия в соревнованиях, которые пройдут на спортивной базе «Меркурий Медет», зарегистрировались более 200 спортсменов.