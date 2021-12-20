В Алматы сократилось количество коек в ковидных больницах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы от коронавируса лечатся 167 пациентов. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 19 декабря зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 28 случаев с симптомами и два без симптомов. Выписано всего 12 пациентов, поступило четверо.

«Итого в инфекционных стационарах физически находится 167 человек, из них восемь детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 32 пациента. На ИВЛ - шесть, на неинвазивной ИВЛ - шесть, занято девять аппаратов High flow . На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 297 пациентов, симптомами - 281, с легкой и средней степенью, без симптомов - 16. Число койко-мест сократилось с 1434 до 1 104», - уточнили в управлении здравоохранения.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 429 человек, вторым компонентом - 719 человек.

Всего за весь период с 1 февраля 2021 года по 19 декабря 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 061 386 человек, вторым компонентом 997 802 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 122 986 человек.

На сегодняшний день провакцинированы компании Pfizer (Comirnaty) 24 175 человек, в том числе беременные женщины - 1 371, кормящие - 4 805, дети и подростки - 17 999.