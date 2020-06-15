В Алматы сократили время работы торговых центров, базаров и ЦОНов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано постановление Главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, в котором говорится об усилении карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, все продовольственные непродовольственные рынки переходят на следующий режим работы: по будням с 9 до 16 часов, по выходным с 9 до 18 часов.

Работа ЦОНов должна быть переведена в онлайн-формат, а услуги, которые невозможно оказать онлайн, необходимо ограничить по времени с 10 до 16 часов.

Торгово-развлекательные центры должны работать с 10 до 21 часов с приостановлением работы объектов питания, развлекательных и зрелищных объектов.

Коммерческие банки должны перевести 50% своих сотрудников на дистанционную работу.

В то же время, приостановлена работа компьютерных центров и боулингов, букмекерских контор, банкетных залов, бильярдных, запрещено проведение торжеств, памятных мероприятий.

Государственные органы, филиалы нацкомпаний должны отправить 50% сотрудников на дистанционную работу при штатном расписании более 30 сотрудников.