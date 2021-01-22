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    17:38, 22 Январь 2021 | GMT +6

    В Алматы снижен тариф на теплоснабжение

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом объема оказываемых услуг по факту 2020 года, департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы снизил тариф на теплоснабжение для населения города на 3%. Сниженный тариф будет действовать с 1 февраля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

    За счет снижения тарифа экономия для населения составит 552 млн тенге.

    В свою очередь, достижению вышеуказанных показателей дополнительно способствовал факт перераспределения нагрузки с населения на бюджетные организации при поддержке акимата города Алматы.

    С 1 января 2021 года ожидался плановый рост тарифа на теплоснабжение на 14%. Однако ДКРЕМ по Алматы провел работу по недопущению роста тарифа для населения путем снижения тарифа на энергоисточниках, в результате чего удалось оставить тариф в 2021 году для населения на уровне 2020 года без роста.


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