АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снижен тариф на электроснабжение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

С 1 февраля 2021 года департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы снизил тариф на электроснабжение для населения на 1,5% (с 17,12 тг/кВт.ч без НДС до 16,86 тг/кВт.ч без НДС), для юридических лиц - на 1,2% (с 18,47 тг/кВт.ч без НДС до 18,25 тг/кВт*ч без НДС).

«Снижения удалось добиться в связи со снижением тарифов на передачу и балансировку электроэнергии, обеспечения мощности. Экономия для населения составит 554 млн тенге, для юридических лиц - 820 млн тенге.

В свою очередь, достижению вышеуказанных показателей дополнительно способствовал факт перераспределения нагрузки с населения на бюджетные организаций при поддержке акимата города Алматы», - пояснили в ведомстве.