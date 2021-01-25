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    09:28, 25 Январь 2021 | GMT +6

    В Алматы снижен тариф на электроснабжение

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снижен тариф на электроснабжение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

    С 1 февраля 2021 года департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы снизил тариф на электроснабжение для населения на 1,5% (с 17,12 тг/кВт.ч без НДС до 16,86 тг/кВт.ч без НДС), для юридических лиц - на 1,2% (с 18,47 тг/кВт.ч без НДС до 18,25 тг/кВт*ч без НДС).

    «Снижения удалось добиться в связи со снижением тарифов на передачу и балансировку электроэнергии, обеспечения мощности. Экономия для населения составит 554 млн тенге, для юридических лиц - 820 млн тенге.

    В свою очередь, достижению вышеуказанных показателей дополнительно способствовал факт перераспределения нагрузки с населения на бюджетные организаций при поддержке акимата города Алматы», - пояснили в ведомстве.


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    Социальная поддержка Другие государственные органы Цены и тарифы Общество Алматы ЖКХ
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